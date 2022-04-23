غزة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين قبالة شواطئ غزة ، باستخدام الرصاص الحي وخراطيم المياه.وأوضحت مصادر فلسطينية في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة لحقت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقوا الرصاص وفتحوا عليها خراطيم المياه، ما اضطر الصيادون للهروب إلى شاطئ البحر.// انتهى //11:36ت م0040