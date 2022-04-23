إسلام آباد 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص حكومته على تحسين العلاقات مع جميع الدول، والسيطرة على موجهة الغلاء والتضخم.وسلطت الضوء على التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، ليتمكنوا من أداء المناسك بيسر وسهولة.وتطرقت صحف السبت إلى اتفاق باكستان ونيجيريا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى.وعرجت صحف إسلام آباد في متفرقاتها على اعتقال قوات الأمن الأفغاني العقل المدبر للتفجير الذي وقع داخل مسجد في مدينة مزار شريف، واستمرار إجراءات الإغلاق في مدينة شنغهاي الصينية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.// انتهى //12:02ت م0042