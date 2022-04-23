القدس المحتلة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرين محررين من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.وذكرت مصادر فلسطينية في المخيم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عزات حزين، وخليل ناصر، بعد أن داهمت منزليها، وفتشتهما.وأضافت أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، وأطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //12:24ت م0043