الدمام 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال ممشى ومتنزه الحمراء بمساحة تجاوزت تزيد عن 35 ألف متر مربع بمحافظة الخبر، ضمن جهود البلدية الهادفة إلى تعزيز معايير جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن الممشى الجديد يقع بحي الحمراء بمحافظة الخبر بطول 1100 متر وعرض يتجاوز 35 متراً، ويضم مسار خاص لذوي الإعاقة البصرية، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة تجاوزت 16 ألف متر مربع، توزعت على امتداد الممشى 250 شجرة، 3500 شجيرة وزهرة، وكراسي للجلوس.ييذكر أن محافظة الخبر تضم حاليا 18 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية ، إضافة إلى المماشي المنتشرة في داخل الحدائق العامة والمتنزهات.// انتهى //13:12ت م0046