عمّان 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسالتقى وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة في واشنطن اليوم بنائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية ومجالات التعاون المستقبلية بين البلدين في القطاع التنموي والمياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، ودعم الشباب والمرأة.// انتهى //13:26ت م0047