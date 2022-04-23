بغداد 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، المرحلة الثانية من العملية الأمنية "الإرادة الصلبة" وذلك بإسناد من طيران الجيش في مناطق غرب البلاد.وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق نقلته وكالة الأنباء العراقية أن العملية تشترك فيها قطاعات أمنية مختلفة، مبينًا أن القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جواً بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء.وأوضحت الخلية أن فرقة الرد السريع قامت بالاشتراك مع وحدات قيادة عمليات ديالي بحملة تفتيش في مناطق عدة فيما ينفذ لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية واجبات نوعية مشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء، مضيفةً أن الفرقة المدرعة التاسعة تقوم بعمليات بحث وتفتيش في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين، بينما تنفذ القوات الخاصة العراقية عمليات أخرى واسعة جنوبي محافظة كركوك.// انتهى //13:38ت م0048