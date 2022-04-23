القاهرة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 688.9 مليار جنيه مقابل 690.5 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.2%.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.23% مسجلاً 10548.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 3.10% ليصل إلى 1831.32 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً فأضاف 2.39% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة.وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 8.5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.496 مليار ورقة مُنَفّذة على 157 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //14:05ت م0051