إسلام آباد 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسقتل ثلاثة جنود من الجيش الباكستاني اليوم في هجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود من أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر إرهابية فتحت النار على نقطة حدودية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.وأضاف البيان أن باكستان تدين بشدة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة في المستقبل.وأكد البيان عزم الجيش الباكستاني على مواصلة الحرب ضد الإرهاب، موضحًا أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تقوض عزيمة الجنود الباكستانيين في الدفاع عن البلاد.// انتهى //14:17ت م0053