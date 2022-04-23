إسلام آباد 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.وأكد شريف حرص باكستان على الاحتفاظ بالدفء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إيجابيات ميزة "جي بي ايس بلس" التجارية التي تحظى بها باكستان من جانب الاتحاد الأوروبي والتي تسهم في تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية.من جانبها هنأت المسؤولة الأوروبية شهباز شريف على انتخابه رئيساً للوزراء، مؤكدة رغبة المفوضية في تعزيز علاقاتها الثنائية مع باكستان.// انتهى //14:39ت م0057