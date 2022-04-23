الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأنهى مشروع "ويكي دوِّن" التابع للمركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن)، بدارة الملك عبد العزيز مبادرة إثرائية تطوعية عن المرأة السعودية، جرى إطلاقها عبر منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى إثراء المحتوى العربي عبر موسوعة ويكيبيديا بإنشاء مقالات لشخصيات نسائية سعودية في مختلف المجالات والتطوير للمحتوى الموجود في الموسوعة.وأطلقت المبادرة عبر منصة العمل التطوعي بإتاحة المشاركة لـ (60) متطوعًا جرى قبولهم وإيضاح آلية العمل لهم، حيث قُدمت لهم دورتان تدريبيتان عبر الاتصال المرئي، تناولت الأولى كيفية التحرير بالموسوعة، بينما ركزت الدورة الثانية على كيفية الاستفادة من المصادر فيكتابة المقالات، وقد حصل خلالها المتطوع على ساعات تطوعية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأكمل المشروع مسيرته في متابعة المتطوعين في مرحلة إثراء المحتوى، وتطوير أساليبهم التحريرية، حيث نتج عنها إثراء المحتوى العربي بــ (35) مقالة خلال 14 يوما، أشرف عليها من ويكيبيديا محررو وإداريو الموسوعة، وحصل المتطوع مقابل ذلك على ساعة تطوعية لكل (4) آلاف بايت مُضافة لكل مقالة.يذكر أن تعاون مشروع ويكي دون في هذه المبادرة مع مراكز المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف الحصول على المصادر المتنوعة عن المرأة السعودية وتزويد المتطوعين والمتطوعات ببعض منها للإثراء عبر الموسوعة.ويعد مشروع "ويكي دوِّن" ، مشروعًا تطوعيًّا إثرائيًّا يهدف إلى إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب، وإبراز تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها وتاريخ وحضارة العالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة المملكة، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، فيما تنوعت موضوعاته ما بين التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والأعلام والسِّير.// انتهى //14:50ت م0058