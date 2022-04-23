هلسنكي 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت إشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا 3071 وجبة إفطار رمضانية في جمهورية فنلندا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتفطير الصائمين.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا الدكتور فيصل غلام أن البرنامج يأتي إسهاماً من المملكة في شهر ‏رمضان المبارك .// انتهى //15:04ت م0060