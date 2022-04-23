نيامي 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 ابريل 2022م واسصوت برلمان النيجر اليوم بأغلبية كبيرة على قرار يسمح بنشر قوات أجنبية في البلاد لمحاربة الجماعات المسلحة الناشطة، وخاصة في منطقة المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو.وصوّت لصالح القرار 131 نائبا، متجاوزا بذلك الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتا، فيما صوّت ضد القرار 31 نائبا .ويأتي نقاش وتصويت البرلمان النيجري على نشر قوات أجنبية في البلاد بعد تسليم قوة "بارخان" الفرنسية قاعدة "غوسي" للجيش المالي، وهي رابع قاعدة يتم تسليمها في غضون أشهر.// انتهى //16:41ت م0065