تونس 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسجدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد دعم بلاده للقضية الفلسطينية إلى حين عودة القدس إلى صاحبها الشرعي الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية قضية أمة بأكملها رغم التركيز على قضايا أخرى لإخراج الحق الفلسطيني من دائرة اهتمام العرب والمسلمين.وأكد الرئيس سعيّد في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أمس بحضور سفراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية لدى تونس، ضرورة أن يكون الموقف بين الشعوب العربية واحدًا، وضرورة مواصلة الطريق معًا والتصدي لكل خطر داهم على الفكر العربي والإسلامي.وأشار إلى أن الاستعمار لا يدخل عبر الحدود وإنما عبر العقول واحتلال العقول أخطر من الاستعمار على الأرض لكن بالوحدة والعزيمة والإرادة سيقع التصدي لكل الأخطار والتحديات في كل مكان.وقال إنّ "الموقف الواحد داخل الدولة الواحدة لا يعني غياب الديمقراطية وأن الاتفاق على المبادئ الكبرى وتوحيد الموقف من القضايا المتعلقة بالدولة والأمة والشعوب يمكّن من اتقاء شر الفتنة والتغلب عليها" مؤكداً في هذا الجانب على أهمية أن تتوحد مواقف الشعوب العربية من القضايا الرئيسية الكبرى.// انتهى //16:50ت م0067