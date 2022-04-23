الكويت 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسدانت دولة الكويت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مركزا تعليميا ومدرسة ثانوية في كابول ومسجدين في مدينتي قندوز ومزار شريف في جمهورية أفغانستان والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة وتخليص العالم والبشرية من شرورها .وأعربت عن تضامن دولة الكويت مع الشعب الأفغاني وعن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .// انتهى //16:52ت م0068