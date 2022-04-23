حقل 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستنشط في محافظة حقل مع حلول شهر رمضان المبارك عادات أنبثقت عن الثقافة الأصلية للمجتمع أبرزها الإفطار الجماعي على شاطئ البحر، لتعزز بذلك روابط المحبة والألفة بين أفراد المجتمع في أجواء رمضانية تحفها الروحانية وتنعكس لحظاتها على أنفسهم بالطمأنينة والسعادة .وتمثل عادة الإفطار الجماعي على شاطئ البحر نوعا من التغيير لنمط الإفطار المنزلي وترويحا للنفس، ومع اقتراب وقت الغروب يتسابق الأهالي للشواطئ المميزة حيث يتشاركون إعداد سفرة الإفطار فيما يمارس البعض رياضة السباحة والبعض يمارس صيد الأسماك .وفي حديث لوكالة الأنباء السعودية يقول عبدالله أبو العز: اعتاد الأهالي في شهر رمضان المبارك الخروج من منازلهم للشواطئ بإفطارهم بُغية التغيير والترفيه عن أنفسهم وأطفالهم، خاصة أن محافظة حقل تزخر بالشواطئ البكر متنوعة الرمال، إضافة لاعتدال طقسها صيفا.//انتهى//16:59ت م0069