عمّان 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستلقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد.وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء في القدس ومقدساتها والخطوات اللازمة لضمان وقف التصعيد، واحترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وحرية المصلين في تأدية شعائرهم دون قيود، إضافة إلى بحث الخطوات العملية التي من شأنها إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات الجادة والفاعلة لتحقيق حلّ الدولتين.// انتهى//17:31ت م0072