الدمام 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية عددا من الجولات الميدانية على المرافق التجارية ذات الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك بمحافظة الجبيل؛ لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية .ونتج عن الجولات منذ بداية شهر رمضان المبارك زيارة 166 منشأة تجارية، ومخالفة 35 منشأة، وسحب 55 عينة غذائية مخبرية ومسحات للعاملين بالتعاون مع مختبر الأمانة، ومصادرة وإتلاف 120 لترا من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، ونحو 250 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى مخالفة منشآت بسبب تدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية .من جهة أخرى أزالت أمانة المنطقة الشرقية بغرب الدمام -بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي- 107 مخيمات مخالفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في المناطق الواقعة على طريق مطار الملك فهد (صفوى) جنوب وشرق المطار، وذلك استكمالاً لأعمال إزالة المخيمات العشوائية .وأوضحت الأمانة أن إدارة الرقابة والنظافة -بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي- قامت بإشعار أصحاب المخيمات قبل الإزالة من قبل اللجنة، مؤكدةً أن تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين أسهم في تعزيز امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها .// انتهى //17:59ت م0074