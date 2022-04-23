عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأطلق مكتب العمل بعرعر التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس مبادرة " لأنك تستاهل " التي تهدف لتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة وتحفيز الشباب السعودي بزيارتهم في مواقع أعمالهم ، وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم النصح والإرشاد المهني وتسخير جميع الإمكانيات لخدمة الشباب في منشآتهم .وأكد مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية عامر العنزي أن الشباب السعودي أصبح حالياً على قدر عالٍ من الاحترافية والمهنية في مجالات كثيرة، منوها بالدعم والتمكين الذي تحرص على تقديمه الوزارة والجهات المختصة للشباب السعودي العامل والممارس للأعمال الريادية، لا سيما مع التنمية المتزايدة والمتسارعة التي تشهدها المملكة بصفة عامة والمنطقة بشكل خاص .وشدد العنزي على ضرورة استفادة الشباب والحِرفيين على المِنَح المقدمة والدعم الذي يشهده القطاع الخاص حالياً .// انتهى //18:03ت م0075