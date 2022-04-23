دوشنبه 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,300 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية، وجرى توزيع السلال في مناطق دوشنبيه، وفاهدات، وسانجفور، وراشت، وكولاب، ودنغره، حيث استفاد منها 6,700 فرد.يذكر أن المبادرة تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.//انتهى//19:21ت م0084