القاهرة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستستضيف مصر بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة بالصالة الرئيسة في ملعب القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى أول مايو المقبل.ويشارك في البطولة 321 لاعبًا ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و138 لاعبة يمثلون 44 دولة، من بينهم المملكة والإمارات والكويت والعراق والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل.// انتهى //19:21ت م0085