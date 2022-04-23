الخوخة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 47,218 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، وراجع عيادة الطوارئ 6,691 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 3,307 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 1,116 حالة، وعيادة الأطفال 1,500 طفلاً، وعيادة الوبائيات 933 فرداً، وعيادة خدمة التحصين 73 شخصًا، فيما راجع عيادة التغذية 59 مستفيدًا، وعيادة التوليد 35 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 652 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 16,002 مستفيد، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 18 مستفيدًا، وأُجري 14,960 فحصًا مخبريًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,872 فردًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الرعاية الصحية 5,803 مرضى، واستقبل قسم التنويم 17 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 50 مستفيدًا.//انتهى//19:22ت م0086