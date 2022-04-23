حجة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 3,027 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م.كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 799 مريضًا، وعيادة الطوارئ 96 فردًا، وعيادة الباطنية 550 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 48 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 1,512 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 19 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 17 فردًا.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 316 مريضًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى //19:31ت م0088