مانشستر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف لهدف واحد اليوم, في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة في صدارة الدوري، فيما بقي واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة .// انتهى //19:38ت م0090