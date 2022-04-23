الوجه 22 رمضان 1443هـ الموافق 23 ابريل 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في منزل سموه بمحافظة الوجه مساء اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر ، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم .ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لأهالي المحافظة، مؤكداً سموه حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته ، منوها بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية ، مشيرا إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) من فرص وظيفية وتدريبية وابتعاث لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاصوفي ختام اللقاء سأل سموه المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .//انتهى//19:44ت م0091