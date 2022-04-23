الدمام 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسنفَّذت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة تطوعية لمدة 4 أيام بمحافظة بقيق وزعت خلالها 800 وجبة إفطار صائم على المواطنين والمقيمين، بمشاركة عدد من المتطوعين.وبدأت المبادرة يومها الأول في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع ما يقارب ( 300 ) وجبة في اليوم الأول للمبادرة، واستمرت إلى يوم الحادي والعشرين من رمضان، بتوزيع ( 800 ) وجبة إفطار.وتأتي المبادرات المجتمعية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، لمشاركة الصائمين فرحة الإفطار لجودهم خارج منازلهم وقت الإفطار بتقديم الوجبات ذات قيمة وجودة غذائية، وذلك ضمن البرامج التطوعية التي ستطرحها الأمانة خلال الفترة القادمة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإدارة المبادرات التطوعية.// انتهى //20:33ت م0095