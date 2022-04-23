مكة المكرمة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأوضحت إدارة الإرشاد المكاني التابعة للإدارة العامة للغات والترجمة أن أكثر من (712) ألف مستفيد من 23 لغة داخل المسجد الحرام استفادو من خدمات الترجمة خلال العشرين يوماً من شهر رمضان المبارك.وتواصل وكالة اللغات والترجمة في تقديم خدماتها الإرشادية والإثرائية،حيث رصدت (29) لوحة ضمن مبادرة تدقيق وتصحيح اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام، كما جرى تقديم الدعم للإدارات والجهات الخارجية ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي.// انتهى //20:37ت م0097