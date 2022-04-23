لندن 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستغلَّبَ فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف نظيفة ، مساء اليوم في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب كارو رود ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة والفوز الرابع توالياً واصل نيوكاسل تقدمه نحو مراكز الوسط بـ 43 نقطة وفي المركز التاسع فيما بقي نورويتش سيتي على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //21:10ت م0100