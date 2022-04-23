جدة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسإعداد: محمد العواجي - علي الشهريتصوير : نزار معتوقرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" ما يقدمه رواد العمل الحرّ في مختلف أحياء محافظة جدة، من منتجات رمضانية تعدُّ خصيصاً خلال أيام الشهر الفضيل، من مأكولات شعبية تتضمن اللقيمات والسنبوسة، والأطباق المختلفة من المعكرونة، وأنواع محبذة للعديد من الأسر كمشروب التوت، والتمر الهندي، والمشروب المعروف "السوبيا".ويعمل الشباب والشابات على إعداد هذه الموائد بعد الظهر في منازلهم، والبعض منها في نقاط البيع، مباشرة أمام الزبائن، وذلك حفاظاً على تركيبتها وعناصرها الغذائية، ومحتفظة بحرارتها لتقديمها على وجبة الإفطار، التي قد لا يحضرونها مع عوائلهم،ولتوفير الطلبات وتلبية رغبات المجتمع؛الذي اعتاد على التسوق وجلب أغراض المواد الغذائية خلال فترة ما بين العصر والمغرب.والتقت "واس" بالشابة حنان دمدم أحد الذين قرروا الدخول لمعترك تجربة العمل الحر يدفعها في ذلك شغف المغامرة، حيث تخصصت في بيع السمبوسة ، وهي من المأكولات التي تلقى رواجاً طوال العام وخاصة في شهر رمضان المبارك.من جهتها تجد الشابة جمانة إحسان متعة في قضاء معظم وقتها لبيع أصناف الموائد الرمضانية من مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات المرتبطة بشهر رمضان، وتحرص من أجل توفير الطلبات التي تزداد هذه الأيام خاصة من بعد صلاة العصر حتى وقت دخول الإفطار، وتضطر احيانًا إلى البقاء وتناول وجبة الإفطار بجوار موقعها، ومواصلة العمل حتى آخر ساعات الليل، دون كلل أو ملل.// انتهى //21:13ت م0101