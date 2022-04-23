مكة المكرمة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسحرصت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية على تفعيل التقانة في جميع خدماتها وأن تكون الخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من قاصدي المسجد الحرام ، حيث وفرت الوكالة كونترات رقمية بها أجهزة لوحية تفاعلية محمل بها إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية منها (وابتغوا إليه الوسيلة، إرشادات من الكتاب والسنة، البركة، وهديناه النجدين، يا أخيتي) بعدة لغات عالمية من أهمها ( الإنجليزية، الأوردية، المليبارية، الهوساوية ، الفرنسية، البنغالية، الأندونيسية ، الروسية )، كما يوجد حولها بنرات مصممة بباركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكتروني (QR)وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.يذكر أن الإدارة قامت بإطلاق برنامج "الحكمة" والذي يهدف إلى توجيه قاصدي بيت الله الحرام بالأسلوب الأمثل وتقديم النصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يُعد هذا البرنامج إمتداداً لسلسلة من البرامج والمبادرات للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام .// انتهى //21:29ت م0103