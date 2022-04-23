رياضي / 36 عضواً في لجان اتحاد البلياردو والسنوكر
السبت 1443/9/22 هـ الموافق 2022/04/23 م واس
الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واس
اعتمد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري تشكيل 8 لجان داخلية للاتحاد تضم 36 عضواً وهي اللجان : الفنية ، والمدربين ، والحكام ، و المواهب والفئات السنية، والاستشارية ، والنسائية ، والمنتخبات ، والاستثمار والتسويق.
وأعرب الشمري عن ثقته بجميع الأعضاء لتقديم كل ما يخدم رياضة البلياردو والسنوكر واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية ، ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين شباب وفتيات المملكة.
وجاء توزيع الأعضاء في اللجان كالتالي:
اللجنة الفنية : عبدالله الحارثي ومحمد الملحم ومحمد الشهراني وشادي قاسم.
لجنة الحكام : نواف الشمري ونبيل الشمردل وصالح المطر وعصام الفضيلي وهناء الأحمدي.
لجنة المواهب والفئات السنية : الحميدي الدوسري ومحمد المقحم وردن البداح وإبراهيم عواجي.
اللجنة الاستشارية : فيصل العيتاني ومروان الحارثي وطلال الصويلح وسيف القحطاني وحسن آل غزوي.
لجنة الاستثمار والتسويق: أحمد الطايفي وربيع القحطاني وأحمد المشهدي و هتان عرب وسارة السبيعي.
لجنة المنتخبات :نجلاء العليان وماجد العتيبي وعادل القرملة ومحمد العماني.
لجنة المدربين : منصور الخنفري ورضوان الشريف وأحمد العنزي وصلاح البقشي وبدر الحمدان.
اللجنة النسائية : شروق العقيل ووجدان الشهيب وفَيْ العقيلي و شمَّا العيد.
// انتهى //
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