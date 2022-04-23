الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واساعتمد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري تشكيل 8 لجان داخلية للاتحاد تضم 36 عضواً وهي اللجان : الفنية ، والمدربين ، والحكام ، و المواهب والفئات السنية، والاستشارية ، والنسائية ، والمنتخبات ، والاستثمار والتسويق.وأعرب الشمري عن ثقته بجميع الأعضاء لتقديم كل ما يخدم رياضة البلياردو والسنوكر واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية ، ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين شباب وفتيات المملكة.وجاء توزيع الأعضاء في اللجان كالتالي:اللجنة الفنية : عبدالله الحارثي ومحمد الملحم ومحمد الشهراني وشادي قاسم.لجنة الحكام : نواف الشمري ونبيل الشمردل وصالح المطر وعصام الفضيلي وهناء الأحمدي.لجنة المواهب والفئات السنية : الحميدي الدوسري ومحمد المقحم وردن البداح وإبراهيم عواجي.اللجنة الاستشارية : فيصل العيتاني ومروان الحارثي وطلال الصويلح وسيف القحطاني وحسن آل غزوي.لجنة الاستثمار والتسويق: أحمد الطايفي وربيع القحطاني وأحمد المشهدي و هتان عرب وسارة السبيعي.لجنة المنتخبات :نجلاء العليان وماجد العتيبي وعادل القرملة ومحمد العماني.لجنة المدربين : منصور الخنفري ورضوان الشريف وأحمد العنزي وصلاح البقشي وبدر الحمدان.اللجنة النسائية : شروق العقيل ووجدان الشهيب وفَيْ العقيلي و شمَّا العيد.// انتهى //21:36ت م0104