نجران 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسإعداد: خديجة بالحارثازدادت مشاريع الأسر المنتجه في ظل الإجراءات والتسهيلات الحكومية في مجال الأعمال والإنتاج،التي شملت بدورها دعم المرأة في ريادة الأعمال و تعزيز أهمية دورها في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة في مختلف المجالات.وأشارت مالكة أول مشروع منزلي متكامل للأسر المنتجه في نجران تهاني آل مخلص أن التسهيلات الحالية مكَّنت أصحاب الأسر المنتجة من الانطلاق في مجال الأعمال وامتلاك مشاريعهم والتوسع فيها خصوصاً في ظل توفر جهات الدعم والتمويل الحكومي.وذكرت أنها بدأت رحلتها بعد تخرجها من تخصص الرياضيات في عام 2014، حيث عملت على إنتاج أول صنفين من مطبخها الصغير،ثم تدرجت في توسِعة خط الإنتاج حتى أنشأت معملها الخاص في منزلها؛ليقودها ذلك إلى تحقيق حلمها الأكبر في افتتاح أول متجر على أرض الواقع يشمل جميع الأصناف التي تعدها، بالإضافة إلى إتاحتها الفرصة لأصحاب الأسر المنتجة بعرض مختلف منتجاتهم فيه، تشجيعاً منها ودعماً لهم للاستمرار في الإنتاج.وأكدت آل مخلص أن سرَّ نجاحها هو الاستمرار والإصرار، مشجعة صاحبات المشاريع من الأسر المنتجة على اقتناص الفرص المتاحة و العمل بجد وتحقيق أحلامهم في ظل قيادة رشيدة تدعم المرأة في جميع المجالات.// انتهى //21:47ت م0106