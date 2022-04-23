إسلام آباد 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأدانت باكستان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيِّل للدموع ضد المصلين الأبرياء في المسجد الأقصى،ما أدى إلى إصابة عشرات المصلين وتعرضهم لحالات اختناق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار في بيان اليوم: "إن مثل هذه الأعمال مؤسفة وتعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية", مجدداً مطالبة باكستان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني.// انتهى //22:07ت م0109