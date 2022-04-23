الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستغلب فريق الريان القطري على نظيره الاستقلال الطاجيكي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.ويتصدر الهلال تريب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة مباريات، حيث ضمن التأهل لدور الـ 16، مقابل 10 نقاط للسد من خمسة مباريات و4 نقاط للشارقة الإماراتي، والاستقلال بدون نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:03ت م0116