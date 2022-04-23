جدة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (9) مقيمين، (4) من الجنسية اليمنية، و(5) من الجنسية الباكستانية، لترويجهم وحيازتهم (5.6) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(4.25) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:03ت م0117