الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واساختتمت جمعية عناية الصحية أمس فعالية نعتني "بصحتك 2" والتي استمرت لمدة يومين، بالتعاون مع جمعية عيوني الصحية وشركاء عناية الصحيين من المستشفيات، وسط حضور كبير من رواد المهرجان.وذكر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، أن هذه الفعالية تأتي ضمن البرامج الوقائية المجتمعية التي تنفذها إدارة الوقاية بالجمعية في شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى أن الفعالية اشتملت على العديد من البرامج والفحوصات الطبية والتي من أهمها قياسات الضغط ، والسكر، واحتساب الكتلة، حيث شارك في تنفيذ الفعالية مع فريق عناية 13 من الممارسين الصحيين المتطوعين من الرجال والنساء .وأضاف المطيري أن الفعالية قد حققت أهدافها ، حيث استفاد من الأنشطة الوقائية أكثر من 1700 مستفيدٍ من رواد المهرجان، وكان عمر أكبر المراجعين لها 82 عاماً وأصغرهم لم يتجاوز الـ 9 أعوام ، وقد تبين من الكشف الطبي الأولي من خلال المؤشرات الحيوية والكتلة أن أكثر من 33% من زوار المهرجان مصابون بارتفاع ضغط الدم ، وأن 27% مصابون بارتفاع في السكر ،وأن 24% لديهم مشكلات في البصر مثل (انحراف أو طول أو قصر في النظر) ، وقد تم توجيههم من قبل الممارسين الصحيين إلى مراجعة المستشفيات ومتابعة حالاتهم حتى لا تتحول إلى أمراض مزمنة.وقدمت الفعالية النصائح الطبية للزوار الذين يحتاجون إلى رفع معدل الوقاية وبخاصة الذين يعانون من السمنة وذلك باتباع نظام غذائي متوازن ، والاهتمام بممارسة الرياضة، كما شملت الفعالية التعريف بالأدوية وطرق استعمالها واتباع التعليمات الطبية الخاصة بآلية استخدامها.// انتهى //23:04ت م0119