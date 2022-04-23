عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسنفذت صحة الحدود الشمالية ممثلة بتعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي بالتعاون مع التطوع الصحي مبادرة بعنوان "صحتك في رمضان " التطوعية في عيادة صحة المرأة والطفل في مدينة عرعر .وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن المبادرة تهدف إلى تثقيف وتعزيز السلوك الصحي لدى الأطفال ، حيث استفاد من تلك المبادرة 450 طفلاً وطفلة، منذ بداية شهر رمضان المبارك.// انتهى //23:17ت م0122