المدينة المنورة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي ، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر الفضيل 1593 متطوعاً من 42 جنسية بمجموع 95,469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة المسجد النبوي وزائريه .ومن الأعمال التي يقومون بها المساندة في تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين، ومساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وصحة المدينة.// انتهى //23:17ت م0123