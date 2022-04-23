رفحاء 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسسيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، 5 رحلات عمرة استفاد منها 250 شخصاً من المواطنين والمقيمين ،ضمن برنامج "عمرة رمضان‬".كما وُزعت 3,853 وجبة إفطار للصائمين من جنسيات مختلفة، و150 كرتونا من التمور، بمشاركة متطوعين معتمدين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".// انتهى //23:17ت م0124