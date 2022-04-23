رمضان / جمعية الدعوة بطلعة التمياط توزع 3,853 وجبة وتسير 5 رحلات عمرة

السبت 1443/9/22 هـ الموافق 2022/04/23 م واس
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رفحاء 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واس
سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، 5 رحلات عمرة استفاد منها 250 شخصاً من المواطنين والمقيمين ،ضمن برنامج "عمرة رمضان‬".
كما وُزعت 3,853 وجبة إفطار للصائمين من جنسيات مختلفة، و150 كرتونا من التمور، بمشاركة متطوعين معتمدين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".
// انتهى //
23:17ت م
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