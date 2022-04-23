رمضان / جمعية الدعوة بطلعة التمياط توزع 3,853 وجبة وتسير 5 رحلات عمرة
السبت 1443/9/22 هـ الموافق 2022/04/23 م واس
رفحاء 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واس
سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، 5 رحلات عمرة استفاد منها 250 شخصاً من المواطنين والمقيمين ،ضمن برنامج "عمرة رمضان".
كما وُزعت 3,853 وجبة إفطار للصائمين من جنسيات مختلفة، و150 كرتونا من التمور، بمشاركة متطوعين معتمدين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".
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23:17ت م
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