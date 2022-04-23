الرياض 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستغلب فريق ناساف الأوزبكي على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتمها اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.ويتصدر الفيصلي تريب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف الذي لعب خمس مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الوحدات والسد.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:31ت م0126