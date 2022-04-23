عرعر 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية لياقة الرياضية بالتعاون مع صحة الشمالية اليوم ، مبادرة ‫بعنوان "أحرق سعراتك‬" ، وذلك في مضمار المشي بعرعر .وتهدف المبادرة إلى التشجيع على رياضة المشي، وفحص العلامات الحيوية، تماشياً مع مشروع التمكين المجتمعي "الشمال تحيا بصحة "والذي يهدف إلى تعزيز السلوك الصحي والتحفيز على ممارسة المشي، وحث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتبني أسلوب حياة صحي.// انتهى //23:51ت م0129