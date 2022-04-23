مكة المكرمة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسوقع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل ، عقد شراكة وتعاون مع وقف منافع للاستشارات والمتخصص في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وابتكارات الحج والعمرة والزيارة، ممثلاً في ناظر الوقف الدكتور عمار بن عبدالله عطار .جاءت الشراكة بهدف تعزيز وتفعيل التكامل والتنسيق بين الجهتين؛ لتطوير بيئة أعمال خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم المبادرات الإبداعية، والاستشارات العلمية والدراسات الميدانية.من جانبه عبر المهندس الزامل عن سعادته بالشراكة مع منافع للاستشارات، واصفاً الشراكة بالتعاون المثمر والتي تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة ضيف الرحمن في رحلته الإيمانية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي وضعت ضيوف الرحمن أولاً، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة على الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل السبل والإمكانات كافة، لتيسر رحلتهم الإيمانية في الحرمين الشريفين.// انتهى //23:53ت م0130