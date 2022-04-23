المدينة المنورة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واستواصل الأقسام النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها وجهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف في جنبات المسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة بإتاحة استخراج التصاريح من المواقع الرسمية المخصصة.وتقوم الجهات المختصة في الأقسام النسائية بتهيئة المواقع المخصصة للمعتكفات في المصليات النسائية الشمالية الغربية لتزويدهن بما يحتجن إليه من خدمات تعينهن على التفرغ لأداء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في أجواء تعبدية وروحانية.كما يتم خلال فترة الاعتكاف توفير وجبات الإفطار والسحور للمعتكفات.// انتهى //23:55ت م0131