القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري, الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالقاهرة يوم أمس, بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص لتغير المناخ سلطان الجابر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال عمل تغير المناخ الدولي، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.// انتهى //00:21ت م0001