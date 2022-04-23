الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي فريق الجبلين بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت 17 عامًا.وحقق الجبلين اللقب بعد فوزه على العدالة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.وكان الجبلين تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطي ضمك في نصف النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 و3-2، فيما تأهل العدالة إلى النهائي على حساب الزلفي بعد التعادل على ملعب الأخير 4-4 قبل التعادل على ملعبه 3-3 ليتأهل مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض.يذكر أن فريقي الجبلين والعدالة صعدا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا.// انتهى //01:00ت م0004