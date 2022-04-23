رياضي / الجبلين يتوج بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت17
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي فريق الجبلين بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت 17 عامًا.
وحقق الجبلين اللقب بعد فوزه على العدالة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وكان الجبلين تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطي ضمك في نصف النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 و3-2، فيما تأهل العدالة إلى النهائي على حساب الزلفي بعد التعادل على ملعب الأخير 4-4 قبل التعادل على ملعبه 3-3 ليتأهل مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض.
يذكر أن فريقي الجبلين والعدالة صعدا في وقت سابق إلى دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا.
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