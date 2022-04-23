الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسحقق الهلال السعودي، تعادلًا في اللحظات الأخيرة مع الشارقة الإماراتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.وسجل عثمان كامارا وماجد المحرزي هدفي الشارقة في الدقيقتين 5 و45، فيما سجل للهلال متعب المفرج وسالم الدوسري في الدقيقتين 78، و90+6.ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما يأتي الشارقة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الريان القطري وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل استقلال دوشنبه الطاجيكي المجموعة بلا نقاط.// انتهى //01:37ت م0005