الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسفرض فريق الفيصلي التعادل الإيجابي أمام نظيره الوحدات الأردني، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.وسجل الوحدات أولاً هدفاً في الوقت بدل الضائع بالدقيقة (90+1) عن طريق البديل أحمد سريوة، فيما لم ينتظر الفيصلي طويلاً إذ سجل لاعبه الأسترالي هدف التعادل في الدقيقة 90+4.وبهذه النتيجة يستمر الفيصلي متصدراً لترتيب المجموعة الخامسة حتى الآن، برصيد 9 نقاط، مقابل 8 نقاط لناساف و5 للوحدات و4 نقاط لفريق السد.// انتهى //01:39ت م0006