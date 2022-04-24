الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستعمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على رفع مستوى السلامة ونشر الحلول التقنية الحديثة والتطوير الشامل للطرق لرفع معدلات الأمان، إذ تستهدف خفض الوفيات في عام 2030 إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص، والوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك من خلال عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وشهدت الأعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الوفيات على الطرق، في عام 2016 كانت الوفيات تقدر بـ28.8 حالة، انخفضت في عام 2017 إلى 23.4 حالة، وفي عام 2018 إلى 17.6 حالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 16.8، حتى وصلت في عام 2020 إلى 13.2 حالة، حيث تم تجاوز المستهدف الذي تم وضعه في عام 2021 والذي كان يُقدر بـ 15 حالة.وتواصل الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية جهودها بعزم في هذا الاتجاه لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، فإلى جانب العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن إستراتيجيتها توفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لرفع مستوى السلامة والجودة، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، كما تهدف الإستراتيجية لإنشاء مركز وطني مختص بسلامة النقل لتحقيق مستهدفات السلامة.// انتهى //02:03ت م0009