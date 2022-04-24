مكة المكرمة 22 رمضان 1443 هـ الموافق 23 أبريل 2022 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة مستودعات للسكراب مخالفة، وذلك خلال الحملة التفتيشية المنفذة من مراقبو بلدية الشرائع الفرعية، بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات المعنية ذات العلاقة.وأوضحت البلدية أنه تم رصد المستودعات المخالفة والموجودة داخل الأحياء السكنية، ضبطت خلالها عدة مخالفات تنوعت بين انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل بدون تراخيصٍ نظامية، وعليه تم ضبط ما بداخلها وتسليمه لمرمى البلدية، وعلى الفور أُغلقت، وإشعار ملاكها بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة واتخاذ الإجراءات النظامية.من جانب آخر أزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية (35) مظلة مخالفة لمواقف السيارات والواقعة خارج حدود الملكية، وذلك ضمن جهودها لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدسة.وفي السياق ذاته كثفت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الميدانية في الشوارع والميادين العامة، حيث قام مراقبو البلدية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، بحملة على المواقع التي يتواجد فيها المخالفين الذين يمتهنون غسيل السيارات بطرق عشوائية مخالفة، وتمت مصادرة وإتلاف (122) من الأدوات والبراميل المستخدمة، كما قام المراقبين برصد (9) سيارات خربة وهياكل تالفة ضمن نطاقها الإشرافي، وتم الرفع بها إلى الجهات المختصة لنقلها وإزالتها، وذلك ضمن جهودها للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام.وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الميدانية في البلديات الفرعية على المواقع لمعالجة وإزالة كل تلك الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، والعمل على تحسين المشهد الحضري، وكذلك متابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //02:23ت م0011