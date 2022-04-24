تيرانا 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة لجمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طناً من التمور، حيث قام بتسليم المساعدات للمشيخة الإسلامية بالعاصمة تيرانا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية الألباني الشيخ بويار سباهيو، وفريق من المركز، وذلك في مقر المدرسة الإسلامية بالعاصمة تيرانا.وعبر رئيس المشيخة الإسلامية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بمسلمي ألبانيا، مثمناً المواقف التاريخية والعطاءات المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان والذي قدم الكثير للشعب الألباني.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //02:31ت م0012