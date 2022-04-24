بيروت 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في اليرزة أمس، مأدبة إفطار رمضانية، على شرف الجمعيات الإسلامية الخيرية في لبنان، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة والوزير اللبناني السابق خالد قباني.وخلال المناسبة، قدم الحضور أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عودة سفراء دول الخليج العربي إلى بيروت، وبالتالي عودة لبنان للحضن العربي واستعادة علاقاته الوثيقة والأخوية مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية.شارك في الإفطار رؤساء "مؤسسة دار الأيتام الإسلامية"، "جمعية العناية بالأم والطفل"، "دار العجزة الإسلامية"، "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية"، "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا"، "جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية"، "المركز الإسلامي"، "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية"، "جمعية أجيالنا"، "مستشفى دار السلام للرعاية الاجتماعية"، "جمعية أهلنا في صيدا"، "جمعية المواساة"، "مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية"، "مؤسسات أزهر البقاع"، "جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية"، "جمعية إرادة".// انتهى //02:42ت م0013